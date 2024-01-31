خلال 24 ساعة الماضية: الكيان الصهيوني يرتكب 16 مجزرة..

أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة, اليوم الأربعاء, ان قوات الاحتلال الصهيوني ارتكبت 16 مجزرة سجل اثرها 150 شهيدا و 313 جريحا خلال الساعات ال 24 الماضية.

و أشارت الصحة في غزة, في بيان لها, إلى ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الصهيوني على قطاع غزة إلى أكثر من 26 ألف شهيدا و أكثر من 65 ألف جريح, وذلك منذ اندلاع العدوان الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية في السابع من أكتوبر الماضي.

فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات, حيث تمنع قوات

الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم.

ودخل العدوان الصهيوني على قطاع غزة و الضفة الغربية يومه 117 , حيث تواصل قوات الاحتلال استهدافها للمدنيين لا سيما في جنوب القطاع تحديدا

بخانيونس.