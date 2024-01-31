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المنستير: حجز مواد غذائية مدعمة بمخزن عشوائي..

2024/01/31 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشفت فرقة مراقبة اقتصادية راجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالشراكة مع مركز الأمن الوطني بالمكنين، اليوم الأربعاء، عن مخزن عشوائي لتخزين مواد أولية مدعمة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات، أحمد المثلوثي.

وأوضح المثلوثي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ العملية أسفرت عن حجز 600 كغ من “الفرينة” الرفيعة، و1000 كغ من “السكر” المدعم، و105 لترات من الزيت النباتي المدعم، مؤكدا أنه تم ضخ المحجوز في المسالك القانونية إلى جانب تحرير محضر اقتصادي ضد المخالف.

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