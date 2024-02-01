عاجل/ القيروان: القبض على عناصر إجرامية خطيرة مفتش عنها ومندمجين في مجال المخدرات



تمكن إطارات وأعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بمشاركة وحداتها المركزية والجهوية بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان من القبض على العناصر الاجرامية الخطيرة المفتش عنها والمندمجين في مجال المخدرات بجهة القيروان.

حيث أسفرت عن النتائج التالية :

▪ الاحتفاظ بـ10 إنفار من أجل جرائم المخدرات.

▪ حجز 2004 علبة جعة وسيارة وقفص به حيوان “قرد”.

▪ حجز حوالي 300غ من مسحوق أبيض اللون يشتبه في كونه مخدر الكوكايين.

▪ حجز 06 سجائر محشوة بمخدر القنب الهندي.

▪ حجز 64 قرص مخدر (ايريكا و سوبيتاكس).

▪ حجز 02 أسلحة بيضاء .

▪ حجز مبلغ مالي قدره 4500 دينار.

▪ ايقاف 05 عناصر اجرامية خطيرة مفتش عنها (20منشور تفتيش، 8مناشير تفتيش، 5مناشير تفتيش ….).