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السوق المالية: تراجع طفيف لنسبة الفائدة في السوق النقدية لتبلغ 7،98 بالمائة خلال شهر جانفي 2024

2024/02/01 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

انخفض معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بشكل طفيف، إلى 98ر7 بالمائة، خلال شهر جانفي 2024، مقابل 99ر7 بالمائة خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023، وفق معطيات نشرها، الخميس، البنك المركزي التونسي.

وبحساب الانزلاق السنوي، سجل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية، زيادة خلال الأربع سنوات الماضية، من 15ر6 بالمائة جانفي 2021، و 19ر6 بالمائة جانفي 2022، و69ر7 بالمائة جانفي 2023، لتدرك 98ر7 بالمائة جانفي 2024.

ويشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي كان قد قرر، خلال اجتماعه الأخير المنعقد خلال شهر ديسمبر 2023، الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير في حدود 8 بالمائة.

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