بن عروس: ضبط شاحنة محمّلة بصهاريج مياه غير صحيّة

تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني ببن عروس من ضبط شاحنة ثقيلة محملة بـ6 صهاريج تحتوي على 6000 لتر من المياه التي لا تستجيب للشروط الأساسية للصحة.

كما تم التفطن إلى حفر بئر عميقة دون ترخيص لإستغلالها في نشاط تحلية المياه .

وفي سياق، آخر تمكنت وحدات منطقة الحرس الوطني بنابل بمشاركة وحدات التدخلات السريعة بإقليم نابل، من حجز 800 لترا من زيوت محركات السيارات و الدراجات النارية المستعملة بعد إعادة رسكلتها بطريقة غير قانونية و بيعها للعموم و ذلك إثر مداهمة مستودع كائن بالجهة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.