عاجل/ السجن لنبيل القروي وحرمانه من المشاركة في الانتخابات لهذه المدة..

قضت الدائرة الجناحية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، بتاريخ 2 فيفري 2024 بسجن المتهم، نبيل القروي، مدّة 3 أعوام مع النّفاذ العاجل من أجل تلقّي تمويلات أجنبيّة في الحملة الانتخابيّة للانتخابات الرّئاسية 2019، تصل إلى أكثر من مليون دولار أمريكي، وحرمانه من المشاركة في الانتخابات لمدّة خمس سنوات، حسب ما أفاد به النّاطق باسم محكمة الاستئناف حبيب الطّرخاني.

وقال الطّرخاني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، الجمعة، إنّ المحكمة قضت كذلك بسجن ثلاثة متهمين آخرين لمدّة 3 سنوات في القضيّة نفسها وحرمانهم، أيضا، من المشاركة في الانتخابات لمدّة 5 سنوات. يذكر أنّ الحكم الابتدائي ضدّ السياسي، نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس في القضيّة، التي رفعتها ضدّه النيابة العمومية، قضى بسجنه عاما واحدا ليصل هذا الحكم إلى ثلاثة أعوام في طور الإستئناف.

يشار إلى أنّ نبيل القروي خاض غمار الانتخابات الرّئاسية لسنة 2019 ومرّ إلى الدّور الثاني إلى جانب الرّئيس الحالي، قيس سعيّد.