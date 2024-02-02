تفكيك شبكة دولية خطيرة مختصة في ترويج المخدرات..وهذه التفاصيل..

تمكن أعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني بالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، من تفكيك شبكة دولية خطيرة لترويج المخدرات إثر حجز 400 صفيحة من القنب الهندي مخبأة بإحكام داخل أكثر من عشر سيارات مورّدة من بلد مجاور من طرف إحدى شركات بيع وتوريد السيارات في تونس.

ووفق ما اوردته موزاييك فأنه وفي اطار التصدي لظاهرة ترويج المخدرات توفرت لأعوان الادارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني معلومات مفادها اعتزام مجموعة من الأشخاص تهريب شحنة هامة من المخدرات على متن سيارات تابعة لاحدى وكالات بيع السيارات في تونس، وذلك عبر ميناء حلق الوادي.

وحسب ذات المعطيات وبالتنسيق مع النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وبالاستعانة بكلاب بوليسية مدرّبة، ومصالح الديوانة تم اخضاع السيارات المورّدة للتفتيش الدقيق، حيث تم حجز 400 صفيحة من القنب الهندي مخبأة باحكام داخل أكثر من عشر سيارات من جملة السيارات المورّدة.

وبتكثيف التحريات تم تحديد هويات الأشخاص المورطين في تهريب كمية المخدرات وتنفيذ سلسلة مداهمات بأحياء بالضاحية الشمالية للعاصمة وحي التضامن والمروج مما أسفر عن ايقاف سبعة شبان وحجز 400 شمروخ وأكثر من 100 قناع وجه وصكوك بنكية ومبالغ مالية هامة من العملة الأجنبية والمحلية بمنازل الموقوفين وحجز عدد من السيارات، وادراج أربعة عناصر آخرين في التفتيش.