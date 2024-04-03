نقابة الصحفيين تطالب “بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب وإطلاق سراحه فورا”

طالبت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالكشف عن حقيقة الوضع الصحي للصحفي محمد بوغلاب وإطلاق سراحه فورا.

واوضحت نقابة الصحفيين في بلاغ لها، أنه تم صباح اليوم الأربعاء رفع الجلسة المقررة لمحاكمة بوغلاب في قضية رفعتها في حقه موظفة بوزارة الشؤون الدينية في انتظار استئنافها لاحقا، حيث تعذر جلب بوغلاب لأسباب صحية.

وأضاف نفس المصدر ان الصحفي بوغلاب لم يتمكن امس الثلاثاء، من المثول أمام قاضي التحقيق في شكاية جديدة بناء على المرسوم 54، ولم يقع جلبه من السجن بسبب حالته الصحية، حيث وحسب جواب إدارة السجون على استفسار قاضي التحقيق تعذر جلبه بسبب وجوده في المستشفى.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس اصدرت يوم 26 مارس المنقضي بطاقة إيداع بالسجن في حق بوغلاب، كما قرّرت إحالته على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة على معنى الفصل 128 من المجلة الجزائيّة والفصل 86 من مجلّة الاتصالات.