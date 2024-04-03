توزيع 2400 ‘قفة رمضان’ مع تمكين حوالي 16 الف شخص من منح مالية بهذه الولاية

بلغ عدد المساعدات التي تم توزيعها على مستحقيها من الاسر محدودة الدخل في اطار المبادرة الوطنية ” قفة رمضان التضامنية”، المبرمجة تحت اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية، من قبل الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي 2400 مساعدة.

واوضحت المديرة الجهوية للشؤون الاجتماعية شاذلية الجباري ان المساعدات تحتوي على جميع المواد الاستهلاكية الأساسية وغيرها، وانه تم ايصالها لمستحقيها بالتنسيق بين مصالح الولاية والمعتمديات واللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ونظيراتها المحلية والإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية.

واضافت انه تم تمكين 15.960 شخصا من منح مالية تعادل 300 دينار للشخص الواحد خلال النصف الأول من شهر رمضان في دفعة أولى، ستتلوها دفعة ثانية بداية من يوم 5 افريل الجاري تتضمن منحة عيد الفطر.

وكانت ولاية بنزرت، شهدت منذ اليوم الأول من شهر رمضان تعبئة تضامنية جهوية كبرى انخرطت فيها مختلف الهياكل الجهوية والمؤسسات المعنية بالعمل التضامني بالاضافة الى المواطنين، حيث تم تنظيم اكثر من 7 موائد إفطار ومايزيد عن 7 نقاط بيع من المنتج الى المستهلك ومواكب ختان للأطفال ومساعدات عينية وحملات تبرع بالدم.