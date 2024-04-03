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وفاة مسترابة لمهاجر تونسي في سجن بإيطاليا

2024/04/03 غير مصنف

أفاد النائب بالبرلمان المنحل والناشط السياسي، مجدي الكرباعي، أنّه تمّ تسجيل وفاة مسترابة لمهاجر تونسي يبلغ من العمر 29 سنة في سجن Forlì في إيطاليا يوم 31 مارس الماضي.
وأوضح الكرباعي في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، أنّ المهاجر أب لطفلة عمرها 5 سنوات، وكان بانتظار انتهاء مدة العقوبة، لكن عُثر عليه ميتا في زنزانته.
وأضاف أنّ النيابة العمومية قامت بفتح تحقيق بتهمة القتل غير العمد ضد مجهول، بعد التشريح، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات.
و عبر الكرباعي عن إستغرابه من التطبيع مع حوادث وفاة التونسيين في السجون الإيطالية، لافتا إلى أنّه تمّ تسجيل 4 وفيات لمساجين تونسيين بإيطاليا في الشهور الثلاثة الأخيرة.
ودعا النائب بالبرلمان المنحل، رئيس الدولة إلى إيلاء أهمية للمهاجرين الذين يلقون حتفهم في البحر أو مراكز الاحتجاز والترحيل والسجون.

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