عاجل/ وزارة الرياضة: فسخ العقد مع الشركة التونسية المكلّفة بتجديد ملعب المنزه

أكد نوفل بلحاج رحومة مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة أنّ سلطة الاشراف بصدد اتمام إجراءات فسخ العقد مع شركة المقاولات التونسية التي كلفت بتجديد الملعب الأولمبي بالمنزه.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ اسناد أشغال استكمال المشروع سيكون لشركة مقاولات أجنبية مشيرا الى وجود عرض من شركة صينية متخصصة في البناء الرياضي مبينا في نفس الوقت ان الصفقة ستمنح لأفضل عرض طلب. واضاف نوفل بلحاج رحومة أنّ الشركة التي سيتم التعاقد معها مطالبة باحترام تراتيب وقوانين الصفقات العمومية والتشريعات التونسية في علاقة بآليات التمويل.

ورجح مدير البناءات والتجهيز بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشباب والرياضة أن تستأنف اشغال انجاز مشروع تجديد الملعب الأولمبي بالمنزه في غضون 5 أو 6 أشهر مبينا ان مدة الانجاز المتبقية تقدر بـ 365 يوم عمل. وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد انتقد خلال زيارة اداها الى موقع أشغال الملعب الاولمبي بالمنزه النسق البطيء لتقدم الأشغال وغياب التنسيق بين مكونات المشروع واعتماد بعض مواد البناء غير المطابقة لكراس الشروط مؤكدا ان التاخير الحاصل غير مقبول ومشددا على ضرورة انجاز الاشغال حسب ما تقتضيه مواصفات السلامة.

يذكر ان أشغال تجديد الملعب الاولمبي بالمنزه كانت قد انطلقت في جوان 2022 باعتمادات تناهز 100 مليون دينار وقدرت مدة الاشغال ب900 يوم لكن نسبة تقدمها لم تتجاوز 20 بالمائة قبل أشهر قليلة من تاريخ الموعد المتفق عليه. وتتمثل الاشغال في اعادة تهيئة المدارج وتدعيم هياكلها واعادة تهيئة حجرات الملابس ومنصة الصحافيين والمنصة الشرفية والسبورة اللامعة وتجديد الانارة.

ويعود انشاء الملعب الاولمبي بالمنزه الى عام 1967 بمناسبة احتضان تونس دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وقد سبق له استضافة العديد من التظاهرات الرياضية الدولية الاخرى ابرزها النسخة الاولى لنهائيات كاس العالم للشباب سنة 1977 ونهائيات كاس افريقيا للامم عامي 1994 و2004 اضافة الى بعض مقابلات دورة العاب البحر الابيض المتوسط 2001.