عطلة عيديْ الشهداء والفطر: البنوك مفتوحة للعموم في هذا الموعد

أعلن البنك المركزي التونسي في مذكرة إلى البنوك والدّيوان الوطني للبريد عدد 44 لسنة 2024، عن فتح شبابيك البنوك للعموم وتأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية خلال عطلة عيدي الشهداء والفطر.

وستفتح البنوك شبابيكها للعموم بموجب هذا القرار، يوم الخميس 11 أفريل 2024 من الساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالصرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك المركزي التونسي شبابيكه بمقّره الرئيسي وبكافّة الفروع خلال اليوم نفسه والتّوقيت ذاته لغرض إنجاز العملّيات المتعلقة بالدّفوعات.

ودعا البنك المركزي التونسي البنوك والدّيوان الوطني للبريد، إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة، وذلك بالعمل على تأمين التزويد المستمر للموزعات الآلية بالأوراق النقدّية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الألكتروني، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت.