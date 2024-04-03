حجز 4700 قطعة ‘فوشيك’ و210 مسدسات قاذفة للكويرات

حجزت فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير بالاشتراك مع المصالح الأمنية، يومي 1 و2 أفريل الجاري بقصر هلال والمنستير وزرمدين 4700 قطعة مفرقعات “فوشيك” و210 قطع من المسدسات القاذفة لكويرات بلاستيكية، والتي تشكل خطرا على سلامة الأطفال، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات أحمد المثلوثي.

وسيقع إتلاف المحجوز بعد الحصول على إذن قضائي في الغرض من قاضي محكمة الناحية مرجع النظر الترابي، حسب ذات المصدر. وسجلت فرق المراقبة الاقتصادية خلال تنفيذ 25 زيارة ميدانية ليلية، 14 مخالفة اقتصادية يومي 1 و2 أفريل الجاري متعلقة بالمقاهي والملابس الجاهزة ومحلات المرطبات وألعاب الأطفال.

وكانت وزارتا الصحة والتجارة وتنمية الصادرات حثتا في بلاغ مشترك المواطنين والمواطنات على عدم الإقبال على اقتناء الألعاب التي تمثل خطرا على سلامة الأطفال ويمكن أن تتسبب في إصابات جسدية خطيرة مثل المفرقعات “الفوشيك”، والألعاب القاذفة للكويرات والخراطيش والأسهم والمصوبات الليزرية وغيرها.

كما تمت الدعوة في ذات البلاغ إلى ضرورة اجتناب إقتناء المنتوجات المعروضة خارج المسالك المنظمة، باعتبارها لم تخضع للمراقبة الرسمية، والتثبت من وجود البيانات الإلزامية على الغلاف الخارجي للعبة المتعلقة خاصة بالفئة العمرية واحتياطات الاستعمال، علاوة على اجتناب المنتجات غير الحاملة للتأشير.