مجلس وزاري بإشراف رئيس الحكومة يتخذ قرار هام..

أقر مجلس وزاري مضيّق بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشاني اليوم الاربعاء في نهاية أشغاله حول متابعة مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان باحداث شركة خفية الإسم ذات المساهمة العمومية تسمى “شركة مدينة الأغالبة الطبية بالقيروان” والتي ستتولى إنجاز مختلف الدراسات، وأشغال البنية التحتية، والتعريف والتسويق لمكونات المدينة الطبية، واستغلال الفضاءات المكونة لها، وذلك تحت اشراف وزارة التجهيز والاسكان.

وأكّد رئيس الحكومة على اهمية الطّابع الاقتصادي والاجتماعي والعلمي لهذا المشروع النموذجي وطنيا وقاريا، مشيرا الى دوره المحوري في تنمية المناطق المجاورة له وفي اعطاء قدرة تنافسية في عدة مجالات على غرار الخدمات الصحية والصناعات ذات الصلة والسياحة العلاجية.

وتم خلال هذا المجلس تقديم عرض حول مكونات هذا المشروع وموقع تركيزه، اضافة الى أهم وظائفه ومختلف الاختصاصات التي سيضمها، كما عرض على الحضور مختلف اهدافه على غرار امكانية توفيره حوالي 42000 موطن شغل، الى جانب خلق أسواق جديدة لتصدير المنتجات المبتكرة في المجال الصحي.

و تجدر الإشارة ان مشروع مدينة الاغالبة الطبية بالقيروان يتكون خاصة من فضاء خدمات صحية وفضاء جامعي وفضاء صناعي خاص بالقطاع الصحي وفضاء سياحي، وثقافي، وترفيهي ورياضي وفضاء سكني وفضاء خدمات عمومية، وادارية وامنية وفضاء لانتاج الطاقات المتجددة ومركز لجمع ومعالجة النفايات العادية والاستشفائية.