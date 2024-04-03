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منوبة/ حجز كمية من البطاطا في طبربة..

2024/04/03 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمــكن فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمنوبة اليوم الأربعاء 03 أفريل 2024 الموافق لـ 24 رمضان، وبالتنسيق مع مصالح فرقة الشرطة العدلية بطبربة من حجز 3467 كلغ بطاطا معدة للاستهلاك و587 كلغ فراولة محملة على متن شاحنة دون أن يستظهر صاحبها بما يفيد مصدر تزوده بها حيث لم يمكن الفريق الرقابي المشترك من فواتير الشراء.
هذا وقد تم وفق بلاغ اصدرته وزارة التجارة , تحرير محضر بحث ضد المخالف وتأمين المحجوز لدى وكلاء البيع بسوق الجملة بطبربة ليتم إعادة بيعه بمسالك التوزيع القانونية وإيداع محصوله المالي بالخزينة العامة.

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