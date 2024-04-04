بن عروس: بسبب نقص الأمطار .. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية تدعو منتجي الحبوب إلى الشروع في اعتماد نظام الري التكميلي

دعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببن عروس، الفلاحين المنتجين للحبوب والأعلاف تحت نظام الري التكميلي (ابارعميقة) إلى الإسراع في القيام بعملية الري بمعدل ضخ 25 مم، وذلك بالنظر إلى النقص المسجل في الأمطار خلال هذه الفترة.

وبينت المندوبية في بلاغ لها، ان اعتماد هذه التقنية خلال الفترة الحالية، يأتي بعد القيام بعمليات المتابعة الدورية للاحتياجات المائية للحبوب من قبل المعهد الوطني للزراعات الكبرى والتي بينت وجود عجز مائي يتطلب الري بكمية 25 مم .

وكانت اللجنة الجهوية لمتابعة الزراعات الكبرى بولاية بن عروس قامت خلال الأيام القليلة الماضية بزيارات ميدانية شملت مناطق مختلفة من معتمدية مرناق والمحمدية، حيث لاحظت أن الحالة العامة للزراعات الكبرى تتراوح في نموها بين المتوسطة والحسنة والحسنة جدا في بعض الحقول خاصة في ضيعة الخير (وحدة الاراضي الدولية المسترجعة – بن عروس ) ومنطقة سيدي فرج وكذلك لدى بعض فلاحي منطقة سيدي فرج من معتمدية المحمدية ومنطقة الخليدية من معتمدية مرناق.

وتميزت مراحل نمو الحبوب بالانتقال من مرحلة بداية الصعود إلى مرحلة الإسبال والإزهار في بعض الحقول والوصول إلى مرحلة الإزهار بالنسبة لمراحل نمو البقوليات، وكذلك بالنسبة لنمو نبات السلجم الزيتي، بينما تراوحت نسبة نمو الزراعات العلفية من المتوسطة إلى الحسنة .

وتستأثر المساحات المخصصة للحبوب، بالحيز الأكبر من إجمالي المساحات المخصصة لهذا النوع من الزراعات في ولاية بن عروس، حيث بلغت المساحات المخصصة لها خلال الموسم الحالي 8660 هكتارا، وتتوزع باقي المساحات والمقدرة بنحو 7160 هكتارا على الزراعات الأخرى التي تشمل الأعلاف والبقول وزراعة النباتات الصناعية .