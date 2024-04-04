عاجل/ صدور تقرير الفحص الطبي بخصوص السلامة العقلية للمتهمة بالاعتداء على المعلمة

أكد الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقيروان أحمد القدري خلال تدخله ببرنامج هنا تونس على ديوان أف أم أن

أكد تقرير الفحص الطبي النفسي الذي تم إجراؤه على الولية التي قامت بالاعتداء على الاطار التربوي بمدرسة ابتدائية في القيروان، سلامة مداركها العقلية وأنها تتحمل كامل المسؤولية القانونية والجزائية، حسبما اكده الناطق الرسمي بإسم المحكمة الإبتدائية بالقيروان أحمد القدري.

واشار القدري في تصريح للديوان اليوم الجمعة، إلى أن المتهمة ليس لديها ملفا طبيا قديما يفيد معاناتها من إضطرابات نفسية.

و أضاف المصدر ذاته أن المتهمة أفادت خلال التحريات الأولية معها بأنها محتجة على نتائج ابنها التي شهدت تراجعا وتطالب بإبقائه بالصف الأول بالقسم موضحة أن ما قامت به يأتي في إطار رد الفعل بخصوص وضعية ابنها.

و بين الناطق الرسمي بإسم إبتدائية بالقيروان، أنه تم الإحتفاظ بالولية من أجل تهم الإعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء ادائه لمهامه وكذلك هضم جانب موظف عمومي بالقول والاشارة أثناء مباشرته لوظيفه إلى جانب جريمة تعطيل حرية العمل.