الممثل المصري محمد ممدوح يكشف سر خسارته 45 كغ من وزنه!!

في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في “بودكاست بيج تايم” على قناة “إم بي سي” ومنصة “شاهد”، تحدث الفنان المصري محمد ممدوح عن “صيام الماء” الذي تسبب في إنقاص وزنه، اعتمادًا على شرب الماء على الريق بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة.

وقال محمد ممدوح: “كنت أشرب 7 لترات من الماء بدون طعام لمدة 17 يومًا، وخسرت 45 كلغ من وزني”.

وأضاف أن نظامه الغذائي كان يعتمد على شرب كوب إلى كوبين من الماء على الريق، محذرًا من الإفراط في تناول الماء على الريق بأكثر من هذا القدر حتى لا يتعرض أحد لأضرار التسمم المائي.

وأشار محمد ممدوح إلى خسارته 45 كلغ من وزنه بفضل هذه الحمية، مشيرًا إلى أن خسارة هذه الكتلة من وزنه ساعدته كثيرًا في تحسين قدرته على التنفس.

وأردف: “الأكل في حد ذاته متعة، لكن كل شيء يزيد على حده ينقلب إلى ضده”، مشيرًا إلى أنه مكث في أحد الفنادق لمدة 17 يومًا متواصلًا، وكان يتناول الماء فقط بدون أكل.

العربية.نت