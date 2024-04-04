هذه الولاية هي الأكثر عطشا خلال شهر مارس

أعلن المرصد التونسي للمياه، الأربعاء 4 أفريل 2024، أنه تم رصد 149 تبليغًا حول انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب في شهر مارس المنقضي على مستوى مختلف الولايات التونسية.

وذكر، في خارطة العطش لشهر مارس 2024، أنّ ولاية قفصة تتصدر الخارطة بـ 26 تبليغًا تليها ولاية سيدي بوزيد بـ11 تبليغًا.

كما شهدت بعض المناطق، وفق المرصد التونسي للمياه، تحركات احتجاجية للتنديد بانقطاع الماء الصالح للشرب والمطالبة بتوفيره، وقد بلغ عدد هذه التحركات خلال شهر مارس المنقضي 25 تحركًا، حسب ما جاء في خارطة العطش.

