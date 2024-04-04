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بعد الغارة الإسرائيلية على قنصلية إيران بدمشق: فرنسا تدعو لضبط النفس

2024/04/04 أخبار عالمية, أهم الأخبار

دعت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الخميس، كل الأطراف إلى ضبط النفس، مشددة على ضرورة تفادي أي تصعيد بعد الغارة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ووسط تهديدات طهران بالرد القطعي على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء، تعزيز منظومة الدفاع الجوي “نظرا لتقييم الأوضاع”.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني يوم الاثنين الماضي، مقتل 7 عسكريين في صفوفه، بينهم مستشاران كبيران، بغارة إسرائيلية استهدفت مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، حيث قالت طهران إن “هذا الهجوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية”، رغم أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها رسميا عن الغارة.
وفي هذا الصدد، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه “ستتم معاقبة الكيان الخبيث، وسنجعلهم يندمون على هذه الجريمة وغيرها”.
كما شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن “هذه الجريمة الجبانة لن تبقى من دون رد قطعا”.

وكالات

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