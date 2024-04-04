عاجل/ هذا ما تقرر بخصوص مطلب الإفراج عن المتهمين في قضية التآمر..

أكّدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب حنان قداس، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس المختصّة في القضايا الإرهابية كانت اليوم قد أقرت قرار قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب المتعلق برفض الإفراج عن جملة المتهمين في ما عرف إعلاميا بقضية التٱمر 1.

كما أقرّت قرار قاضي التحقيق المذكور في التمديد في فترة الإيقاف التحفظي لأحد المتهمين في القضية نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أنّ قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب كان رفض ”ضمنيا” الإفراج عن المتّهمين الموقوفين ومن بينهم خيام التركي، وجوهر بن مبارك، وعصام الشابي وغازي الشواشي وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم ليتولى محامو الدفاع الطعن لدى دائرة الاتهام ضد قرار “الرفض الضمني” .