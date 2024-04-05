دبارة الافطار لليلة السابع والعشرون من شهر رمضان..

يقدم لكم “المصدر” دبارة ليلة السابع والعشرون من شهر رمضان الموافق ليوم الجمعة 5 أفريل 2024.

الافطار

* شربة سدر

المقادير ل(4 اشخاص) :

200 غ سميد

2 ملعقة أكل زيت

1 حبة بصل

1 ليمونة

ملعقة صغيرة نعناع

2 ملاعق طماطم معجونة

1ملعقة هريسة

2 فص ثوم

ملعقة أكل كبّار

توابل (فلفل اسود – ملح – تابل) حسب الذوق

طريقة الاعداد :

نقوم بتقطيع البصل ونقليه في الزيت على نار هادئة

نضيف الطماطم والهريسة ونمرقها بالماء ونضيف البهارات

نترك المزيج يغلي قليلا ثم نسكب فوقه السميد الى ان يتماسك جيدا ونضيف قطع الليمون والكبّار

عندما تنضج نضيف القليل من النعناع

* سلاطة مشكلة

المقادير ل(4 اشخاص) :

1 حبة خس

2 حبات خيار

2 حبات طماطم

1 حبة بصل

1/2حبة ليمون

ملعقة أكل تن

100 غ شرائح نشوة

طريقة الاعداد :

نقوم بغسل الخضروات جيدا

ثم نقطع الطماطم والخيار والبصل الى قطع ونقطع الخس ونضيف شرائح النشوة

نقوم باعداد خليط يتكون من عصير الليمون ونضيف اليه الملح والزيت

نزين الطبق بالتن

كسكسي بالعلوش

المقادير

1 كيلوغرام لحم خروف

1 غرام بصلة كبيرة

3 ملعقة طعام معجون طماطم

3 ملعقة طعام فلفل أحمر مرحي

1/2 ملعقة قهوة فلفل أسود

– – ملح

2 فنجان زيت

– – الكسكسي :

1 كيلوغرام كسكسي

2 ملعقة طعام زيت زيتون

– – ماء

– – للزينة :

200 غرام حمص منقوع مسبقا في الماء

100 غرام زبيب (عنب مجفف)

1/2 ملعقة قهوة كركم

– – بيض مسلوق

– – فلفل أخضر مقلي

طريقة التحضير

1 – نقطع اللحم ونقوم بتبليله مع نصف كمية معجون الطماطم ،الفلفل الأحمر المرحي والملح ونخلط المكونات جيدا مع القليل من الماء

2 – نترك اللحم المتبل جانبا حتى يمتص جميع التوابل

3 – تحضير الصلصة : نسكب الزيت في قدر ونضيف البصل ونتركه يتقلى جيدا ونضيف اللحم المتبل

4 – نضيف ما تبقى من معجون الطماطم ،الفلفل الأحمر المرحي والفلفل الأسود ونضيف القليل من الماء ونترك الصلصة تطهى على نار هادئة مدة 10 دقائق

5 – تحضير الكسكسي : نسكب الكسكسي في وعاء ونضيف القليل من الزيت ونرشه بنصف كوب من الماء ثم نفتته جيداً حتى نفصل حبات الكسكسي عن بعضها البعض

6 – نضيف لتر من الماء الساخن للقدر وعندما يبدأ بالغليان نضع الكسكسي من فوق في كسكاس يطهى على البخار

7 – بعد 20 دقيقة نسكب الكسكسي في إناء ونرشه بالقليل من الماء ونفتته جيدا ثم نرجعه ليطهى مرة ثانية على البخار

8 – عندما يجهز الكسكسي نضعه في إناء متسع ونفتته جيداً، نتأكد من أن الصلصة واللحم جاهز

9 – تحضير الحمص : نغلي الحمص في الماء مع الكركم و القليل من الملح

10 – تحضير الزبيب : ننقع الزبيب مدة ساعة في الماء ثم نغليه مدة 5 دقائق

11 – نصفي الحمص والزبيب من الماء، نخلطهم ثم نسكب فوقهم القليل من صلصلة الكسكسي

12 – نضيف الصلصة للكسكسي شيئاً فشيئاً حتى يسقى جيداً ويصبح أحمر اللون ونغطيه ونتركه يرتاح على جنب، بعد 5 دقائق نضع الكسكسي في طبق تقديم نضيف الحمص والزبيب ، نرصف اللحم والبيض والفلفل الأخضر المقلي

التحلية :

* سلاطة فواكه

المقادير ل (4 اشخاص) :

فواكه طازجة (بطيخ-خوخ-تمر-موز..)

2 قطع شوكولاتة

طريقة الاعداد :

نقوم بتقطيع الفواكه بعد غسلها ونقوم بوضعها في وعاء زجاجي

نضيف السكر وقطرات من ماء الورد

ثم تزين بالمكسرات والشوكولاتة (حسب الرغبة)