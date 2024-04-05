في أول ظهور له/ حسام حبيب يفجرها ويكشف سبب انتهاء علاقته بشرين..

في اول ظهور له بعد غياب طويل اكد الفنان حسام حبيب انتهاء علاقته مع شيرين قائلا “علاقتي بشيرين حتى اليوم هي صداقة”.

وقال حبيب في حوار مع “العربية نت”: “بدأت العلاقة بيننا صداقة قوية وهي مستمرة حتى الآن، فلدى شيرين ميزة في شخصيتها أنك تشعر بأنها صديقك الولد وليس البنت، فهي لا تحب العادات التي تقوم بها أغلب الفتيات من النميمة وغيرها والتفاصيل، فهي جدعة جدا، ودمها خفيف، وتحب الجلوس معها، وهي كالطفلة في غضبها وحبها، وكل تفاصيل حياتها”.

وأضاف: “كل شيء تقوم به لا تحسبه، وكان هذا سبب حبي لها، وارتباطنا حدث في أيام قليلة، فكلانا كان يمر بمشاكل، وقربنا من بعض وشعرت أن كلا منا بدأ يتغير في مشاعره تجاه الآخر، فشيرين أول سيدة أتزوجها وأعيش معها، فأنا لم أعش خارج بيت أهلي، أو حتى عشت لوحدي، فلم يكن بيننا تفاصيل الأزواج، فكنا بمثابة صديقين يعيشان معا فقط”.

وكشف حبيب أن “فشل العلاقة بينهما كان بسبب انفتاحها على الملأ”، مشدداً بالقول:”لا ألقي اللوم عليّ ولا على شيرين”.