عاجل/ استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني واعتقال ثلاثة آخرين في الضفة الغربية..

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة ، برصاص قوات الاحتلال الصهيوني ، كما اعتقل اثنان آخران، عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن قوات الاحتلال اقتحمت بآلياتها العسكرية مخيم نور شمس، بعد اقتحامها لمدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، وتمركزت في جبل النصر، وفرضت طوقا مشددا عليه.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت أحد المنازل في المخيم، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة، ونشرت قناصتها في البنايات العالية، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء المنطقة.. مشيرة إلى أن شابا أصيب برصاص الاحتلال وتم نقله بسيارة إسعاف الى مستشفى /ثابت ثابت/ الحكومي، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من أهالي المخيم، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.

وفي نفس السياق، اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من مدينة نابلس،وداهمت أحد المنازل في مخيم عسكر وفتشته وعبثت بمحتوياته، واعتقلت شابا من أهل المنزل.

يشار إلى أن وتيرة الاعتقالات والمداهمات في الضفة الغربية تصاعدت، بالتزامن مع بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ 181 يوما، الذي أسفر حتى

الآن عن 33 ألفا و37 شهيدا، و75 ألفا و668 جريحا.