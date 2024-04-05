عاجل/ تركيا: إيقاف 8 أشخاص مشتبهين بالعمل مع المخابرات الإسرائيلية



أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، توقيف 8 أشخاص على خلفية الاشتباه بعملهم لصالح المخابرات الإسرائيلية.

جاء ذلك في بيان نشره يرلي قايا، الجمعة، عبر حسابه على منصة إكس، مبينا فيه أن العملية تمت بمشاركة مختلف الأجهزة الأمنية.

وأوضح الوزير أن توقيف المشتبهين جرى على خلفية قيامهم بجمع معلومات عن أفراد وشركات في تركيا تستهدفها المخابرات الإسرائيلية، وبنقل المعلومات والوثائق إلى عناصر المخابرات الإسرائيلية.

وأشار إلى أن السلطات القضائية التركية قررت حبس اثنين من المشتبه بهم، ووضع 6 منهم تحت المراقبة العدلية.

وذكر أن الوزارة تتعقب مختلف أنشطة التجسس داخل تركيا، مشددا بالقول: “لن نسمح أبدًا بأنشطة التجسس التي يراد القيام بها ضد وحدتنا الوطنية وتضامننا داخل حدود بلادنا”.

وهنأ يرلي كايا مكتب المدعي العام في إسطنبول وأعضاء جهاز الاستخبارات والشرطة التركية على جهودهم في نجاح العملية.

العربية.نت