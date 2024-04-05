الاعتداء على بطل ألعاب قوى في رادس ووزارة الرياضة تتدخّل

أدى وزير الشباب والرياضة كمال دقيش صباح اليوم الجمعة 5 أفريل 2024، زيارة غير معلنة للمركز الوطني لألعاب القوى برادس، تولى خلالها معاينة وضعية الملعب والإطلاع على حيثيات حادثة تعرض عدّاء المنتخب الوطني وبطل ألعاب القوى التونسي عبد السلام العيوني للاعتداء بالعنف مساء أمس الخميس بملعب ألعاب القوى برادس وهو بصدد إجراء الحصص التدريبية.

وشدّد دقيش، خلال الزيارة، التي أدّاها مرفوقا بكل من والي بن عروس عزالدين شلبي والمندوب الجهوي للشباب والرياضة شكري شلبي ومدير رياضة النخبة رياض عزيز وعدد من الإطارات الجهوية للمركز الوطني لألعاب القوى، على ضرورة توفير الحماية اللاّزمة لهذه المنشأة الرياضية وتوفير كل ظروف الأمن والسلامة للرياضيين وأبطال تونس، مشددا على أنه يمنع منعا باتا دخول أي شخص من غير الرياضيين وبموجب غير قانوني للمنشآت الرياضية.

كما جدّد وزير الشباب والرياضة دعمه لكل الرياضيين، مؤكدا أن سلطة الإشراف ستتولّى الدفاع عن الرياضي والبطل التونسي عبد السلام العيوني واتخاذ الإجراءات اللاّزمة لحمايته والعمل على تدعيم الحراسة وتشديدها على المركز الوطني لألعاب القوى برادس لحمايته من أي تجاوزات أو اعتداءات خارجية.