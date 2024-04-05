عاجل/ بطاقات إيداع بالسجن في حق موظفين بالخطوط التونسية وصاحبة مدرسة خاصة..

أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بطاقات ايداع بالسجن في حق ثلاثة موظفين من شركة الخطوط الجوية التونسية وصاحبة مدرسة خاصة بولاية القصرين وذلك بخصوص الملف المتعلق بالحصول على انتدابات وظيفية باستعمال شهائد علمية مرميّة بالتدليس حسبما صرّح به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد زيتونة في تصريح لإذاعة موزاييك بأنه وفي اطار الأبحاث المأذون بها من طرف النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي واصل اعوان الفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بخصوص شبهات انتدابات و الحصول على ترقيات وظيفية بشركة الخطوط الجوية التونسية، اعتمادا على شهائد علمية مدلسة، واثر الاحتفاظ بموظفين اثنين أحدهما يعمل بمطار المنستير الدولي، تم الكشف عن تورط موظف ثالث يعمل بنفس المطار في الحصول على انتدابه بشهادة علمية مدلسة.

واضاف زيتونة أن الموظف المشتبه به افاد بانه حصل على تلك الشهادة من مدرسة خاصة بسبيطلة من ولاية القصرين بمقابل مالي سلمه الى صاحبة المدرسة دون أن يكون درس بها.

وبانتهاء الأبحاث قررت النيابة العمومية فتح بحث تحقيقي ضد الموظفين الثلاثة من شركة الخطوط الجوية التونسية وصاحبة المدرسة الخاصة، حيث تولى قاضي التحقيق استنطاقهم قبل أن يقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم الأربعة.