القاهرة تستضيف محادثات لوقف إطلاق النار بغزة مطلع الأسبوع

قال البيت الأبيض اليوم الجمعة، إن من المقرر أن تستضيف القاهرة في مطلع الأسبوع جولة جديدة من المحادثات الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وذلك بمشاركة مسؤولين أمريكيين.

وقال مسؤول أمريكي إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.أي.أيه) بيل بيرنز سيرأس الوفد الأمريكي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي اليوم الجمعة، إن جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في مكالمة هاتفية أمس الخميس، بأن عليه أن يمنح مفاوضيه المزيد من الصلاحيات في القاهرة حتى يتيسر التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن.

وترى الولايات المتحدة وحلفاؤها أن وقف إطلاق النار ضروري للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وسط مخاوف من انتشار مجاعة بين الفلسطينيين.

وقال كيربي للصحفيين اليوم الجمعة “لنصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسابيع، ومن ثم يكون من الأسهل الوفاء بهذه الالتزامات بشأن زيادة المساعدات الإنسانية”.

وقال كيربي إن واشنطن لا تخطط لإجراء تحقيق مستقل في مقتل سبعة من موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية.