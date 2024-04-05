تطورات قضية محمد البراهمي..#خبر_عاجل

قرّرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، خلال الجلسة الملتئمة اليوم الجمعة، تأخير النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي إلى موعد لاحق، لاستكمال النظر في الأحكام التحضيرية، مع رفض مطلب محاميي المتهمين بالافراج عنهم، وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء المحامي غسان الغربي، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد.

من جانبه، أكدّ صلاح الدين الحجري عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أنّ هيئة الدفاع قدّمت جملة من الطلبات التحضيرية المتمثلة في الاستماع إلى عدد من الوزراء السابقين بوزارة الداخلية، ومنهم علي العريّض ولطفي بن جدو، وكذلك المدير السابق لإدارة الاستعلامات عادل العرفاوي للقيام بالمكافحات اللازمة.

وبيّن الحجري، أنّ هيئة الدفاع عن الشهيد البراهمي تعمل على مُحاكمة مخططي عملية الاغتيال والذين يقفون وراءه حتى لا يتم تفكيك القضيّة، على غرار ما حصل في قضية الشهيد شكري بلعيد.

وكانت هيئة الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، حددت تاريخ اليوم الجمعة موعدا لبداية مُحاكمة المتهمين في قضية اغتيال الشهيد محمد البراهمي (المنسق العام لحزب التيار الشعبي وعضو المجلس الوطني التأسيسي)، الذي نُفذ يوم 25 جويلية 2013 بعدة طلقات نارية أمام منزله بمنطقة أريانة. يشار إلى أن أولى جلسات المحاكمة في قضية اغتيال الشهيد البراهمي، انعقدت بصفة فعلية خلال جانفي 2017، في حين انعقدت آخر جلسة في هذه القضية في 26 جانفي الماضي.