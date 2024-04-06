رئيس الدولة يفجرها: “ما يحدث للشريط الساحلي اغتيال والفساد انتشر في البر والبحر والسماء”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال تحوله اليوم السبت 6 أفريل 2024 إلى مدينة الحمامات ومعاينته لتآكل الشاطئ الذي غمرته مياه البحر إلى جانب تفاقم التلوث البحري، أن الانجراف الحاصل غير طبيعي بل هو نتيجة للفساد في البر والبحر والسماء.

وقال رئيس الجمهورية إن رائحة ومظاهر الفساد في كل مكان، متسائلا عن دور وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي ودور وزارة الشؤون الثقافية.

وانتقد رئيس الدولة بشدة عمل وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، كما انتقد عمليات توجيه مياه الصرف الصحي إلى البحر.

واعتبر أن ما يحدث لشواطئ الحمامات وحمام الأغزاز وقليبية هو جريمة نكراء.