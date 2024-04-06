مصر تستضيف الأحد جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة..#خبر_عاجل

تستضيف مصر غدا الأحد جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في قطاع غزة، بحضور وفود من الولايات المتحدة الأمريكية وقطر والكيان الصهيوني، حسبما ذكرت قناة “القاهرة الإخبارية” اليوم السبت.

ونقلت القناة المصرية الفضائية عن مصادر مصرية وصفتها بأنها رفيعة المستوى قولها إن الساعات الأخيرة شهدت اتصالات مصرية مكثفة لاستئناف مفاوضات التهدئة في قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن القاهرة ستستضيف غدا اجتماعات لبحث سبل استعادة الهدوء في غزة، وأشارت إلى أن مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية ويليام بيرنز، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووفدا صهيونيا سيشاركون في مفاوضات القاهرة بشأن التهدئة في غزة.

ولفتت إلى أن وفدا قياديا من حركة المقاومة الإسلامية “حماس” سيصل إلى القاهرة غدا لبحث تطورات وقف إطلاق النار في غزة، بدعوة مصرية.