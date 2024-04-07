عاجل/ جريمة الجبل الأحمر الشنيعة: تطورات جديدة..

تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران بالاشتراك مع اللإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني، ليلة البارحة من إلقاء القبض على الزوج الذي يشتبه في تورّطه في قتل زوجته ووالدتها وخالها، امس بجهة الجبل الأحمر بالعاصمة.

وقد تمّ إيداع جثث الضحايا الثلاثة على ذمة الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب العلمية للوفاة وتوقيتها خاصّة وأنّ أجوار الهالكة هم الذين أعلموا أعوان الأمن إثر الاشتباه في غيابها وغياب الحركة من داخل منزلها جلّ ساعات اليوم السبت.

يُذكر أنّه وفق المعاينات الأوّلية، فإنّ الجثث الثلاث تحمل آثار اعتداء يشتبه أنّه بواسطة آلة صلبة يرجح أنها مطرقة.