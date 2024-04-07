الجامعة العربية : انهيار النظام الصحي في غزة ينذر بكارثة صحية

أدانت جامعة الدول العربية انتهاك قوات الاحتلال حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين واستمرارها العمد باستهداف وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وكذلك القصف الممنهج للمستشفيات وكافة المرافق الصحية، وتدمير البنية التحتية بها، ومنع علاج المصابين والجرحى واستهدفت الأطقم الطبية بالقتل العمد والاحتجاز والتعذيب، متعمدة انهيار النظام الصحي في قطاع غزة.

وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة، في بيان صادر اليوم الاحد بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام: إن انهيار النظام الصحي في غزة ينذر بكارثة صحية كبيرة، مستنكرة استمرار الاحتلال الانتهاك الخطير بمنع وصول المساعدات الإنسانية، مما يزيد من خطورة الأوضاع الصحية والإنسانية.

وطالبت منظمة الصحة العالمية باستمرار تسليط الضوء على الكارثة الصحية والإنسانية غير المسبوقة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتحذير من العواقب الصحية الكارثية، داعية المجتمع الدولي للاضلاع بمسؤولياته لوقف الحرب فوراً وإعادة اعمار القطاع الصحي المنهار وإنفاذ دخول المساعدات الإنسانية العاجلة الى القطاع وبشكل مستدام.