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عاجل/ الرصد الجوي يحسمها بخصوص رؤية هلال شوال يوم الاثنين..

2024/04/07 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوّي ، بأن الإقتران المركزي بين الشمس والقمر ( ولادة هلال شوال ) يحدث بعد غروب شمس يوم الإثنين بأغلب الدول العربية والإسلامية ، وذلك على الساعة السابعة مساء و21 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس.

وتتزامن ولادة هلال شوال مع كسوف كلّي للشمس يهم مناطق في كل من  أمريكا الشمالية و المحيط الهادئ و المكسيك والولايات المتحدة وكندا، و المحيط الأطلسي.

وتبعا للمعطيات الفلكية لا يمكن رؤية هلال بداية الشهر القمري شوال بعد غروب شمس يوم الإثنين 8 أفريل 2024، ويمكن رؤية هلال شوال  بعد غروب شمس يوم الثلاثاء وذلك بداية من الساعة 08 و56 دقيقة صباحا حسب التوقيت المحلي، إنطلاقا من غرب المحيط الهادي ثم تباعا باتجاه الغرب.

وتجدر اللإشارة ، إلى أن الجهة الوحيدة المخوّل لها الإعلان عن بدايات الأشهر القمرية , هي ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية.

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