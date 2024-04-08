زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابان..

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريشتراليوم، الاثنين محافظة ميازاكي ومناطق أخرى في جنوب غرب اليابان.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، أن الزلزال وقع على عمق 39 كيلومترا، فيما لم يصدر تحذير من حدوث تسونامي.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع ضحايا بشرية، كما لم يتم اكتشاف أي خلل في محطة /سينداي/ للطاقة النووية في محافظة كاجوشيما.

وكان زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريشترقد ضرب قبالة منطقة فوكوشيما في شمال شرق اليابان في الرابع من أبريل الجاري.

وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته تسع درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتية، في مقتل أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة /فوكوشيما/ النووية.