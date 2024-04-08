عاجل/ النجم الساحلي يقبل استقالة جنيّح وفهمي

أعلنت الكتابة العامة للنجم الرياضي الساحلي عن قبول استقالة رئيس النادي عثمان جنيح وتعيين المسؤول فهمي النيفر في خطة نائب رئيس مكلفا بتسيير شؤون النادي إلى حدود موعد الجلسة العامة الانتخابية المقرر اجراؤها يوم 15 جوان 2024.

وفي نفس الإطار تم تكليف المسؤول أمين الرايس في خطة رئيس فرع كرة قدم.

وفي ما يلي تركيبة الهيئة الحالية:

نائب رئيس مكلف بتسيير : فهمي النيفر

نائب رئيس امين المال : كمال بن عثمان

نائب رئيس ، ناطق رسمي و عضو لجنة قانونية : قيس بن احمد

نائب رئيس مكلف باكابر كرة القدم : امين الرايس

نائب رئيس مكلف بالتظيم و التسويق : حسن الشواش

نائب رئيس مكلف بالبنية التحتية : محمد علي المهذبي

رئيس اللجنة المالية :الحاج رضا الغزي