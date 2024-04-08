الملفات المطروحة في إطار التوجهات العمومية.. محور جلسة عمل وزارية

تناولت جلسة عمل وزارية، اليوم الاثنين، بقصر الحكومة بالقصبة، بإشراف رئيس الحكومة أحمد الحشّاني، الملفات المطروحة في إطار التوجهات العمومية وفي علاقة بالتعاون الدولي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

وأكّد رئيس الحكومة، خلال الجلسة، التي حضرها كلّ من وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزيرة الإقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري، وحدة الدولة التونسية وضرورة احكام التنسيق والمضي قدما في تنفيذ كل برامج العمل الحكومي لهذه السنة.

كما تمّ، بالمناسبة، التداول والنقاش في عدة ملفات ذات الإهتمام المشترك لدفع الاستثمار في البلاد.