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خلال 24 ساعة: إحباط 85 عملية ‘حرقة’ وانتشال 13 جثة في صفاقس

2024/04/08 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من إحباط 85 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ عدد 2688 مجتازا ( 2640 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و 48 تونسي) كما تم إنتشال 13 جثة آدمية.
و في سياق متصل، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 15 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى حجز 23 مركب حديدي ، و 68 مركب بحري و شاحنة يقع إستعمالها في نقل المجتازين و كمية من المحروقات.
وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.

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