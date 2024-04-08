خلال 24 ساعة: إحباط 85 عملية ‘حرقة’ وانتشال 13 جثة في صفاقس

تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط، خلال عطلة نهاية الأسبوع، من إحباط 85 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة وإنقاذ عدد 2688 مجتازا ( 2640 من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و 48 تونسي) كما تم إنتشال 13 جثة آدمية.

و في سياق متصل، تمكنت وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس من ضبط 15 شخصا مفتش عنهم من منظمين ووسطاء بالإضافة إلى حجز 23 مركب حديدي ، و 68 مركب بحري و شاحنة يقع إستعمالها في نقل المجتازين و كمية من المحروقات.

وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.