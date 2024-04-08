عاجل: بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق رضا شرف الدين..

قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي اصدار بطاقة ايداع بالسجن جديدة في حق رضا شرف الدين، وذلك من أجل جريمة “تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”، وفق ما أفاد به محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وأكد زيتونة في تصريح لموزاييك أنه تبعا لتعهيد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات ارتكابه وشركة جرائم ديوانية وصرفية، وبعد إجراء التساخير اللازمة ثبت تحوّز المعني بالتتبع لأملاك وحسابات بنكية مفتوحة ببنك أجنبي بأوروبا حسب نتيجة لجنة التحاليل المالية، وقد بلغ حجم المعاملات المالية المسجلة حوالي 3,5 مليون أورو.

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس بأن رضا شرف قام باغلاق الحساب البنكي بتاريخ 16 فيفري 2024 وتحويل الرصيد المتوفر به بالعملة الأجنبية وهو ما يقارب 2 مليون أورو لفائدة حساب بنكي خاص به بأحد البلدان الافريقية.

وأكد محمد زيتونة بأنه وبختم الأبحاث قررت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رضا شرف الدين واحالته على المجلس الجناحي بالقطب القضائي المالي لمحاكمته من أجل تهم تتعلق ”بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي”، علما بأن مقدار الخطية المالية المطالب بها من طرف ادارة الأبحاث الديوانية قدرت بحوالي 11,795 مليون دينار مع افراد جريمة غسيل الأموال بتتبع مستقل عملا بأحكام الفصل 73 من المرسوم عدد 79 لسنة 2022.