بعد تعرضه لحادث مرور خطير: تعذر نقل معتمد القصرين الى المستشفى العسكري..وهذه التفاصيل..#خبر_عاجل

أكد المعتمد الأول بولاية القصرين، أحمد الحامدي، اليوم الإثنين، أنّه تعذّر نقل معتمد القصرين الشمالية عصام خذر، الذي تعرض مساء أمس لحادث مرور خطير، إلى المستشفى العسكري بسبب حالته الصحيّة التي لا تزال حرجة الى حدّ الآن.

وأوضح، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ عصام خذر يقيم منذ أمس بالمستشفى الجهوي بالكاف، وقد نسق والي الجهة رضا الركباني أمس الأحد مع المصالح المعنية بوزارة الداخلية لتأمين نقله إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج اللازم، وتنقل اليوم الى ولاية الكاف رفقة المعتمد لزيارته.

يذكر أن معتمد القصرين الشمالية عصام خذر قد تعرّض مساء أمس الأحد الى حادث مرور خطير بولاية الكاف بينما كان في طريقه الى ولاية جندوبة مسقط رأسه وقد تم نقله إلى المستشفى الجهوي بالكافة لتلقي الاسعافات اللازمة.