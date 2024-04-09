دبارة الافطار لآخر يوم في رمضان..

يقدم لكم “المصدر” دبارة اليوم الأخير من رمضان الموافق ليوم الثلاثاء 9 افريل 2024..

الافطار

تشيش بالقرنيط :

المقادير لـ (4 اشخاص) :

250 غ قرنيط

1 كأس تشيش

50 غ حمص

2 ملاعق اكل طماطم

1 ملعقة اكل هريسة

1 بصل

فص ثوم

– توابل (ملح-فلفل اسود-تابل)

– ملعقة نعناع مرحي

– ملعقتين اكل زيت

– كلافس

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى نقوم بتنظيف القرنيط وتقطيعه ونضعه في وعاء معبأ بالماء على النار

نضع في وعاء آخر الزيت ,البصل, الثوم والقرنيط بعد تصفيته مع كوب من الماء ونتركه على نار هادئة مع التحريك لمدة 5 دقائق.

ثم نضيف معجون الطماطم, الهريسة والتوابل

نضيف التشيش والكلافس والحمص ونمرق الخليط بالماء الساخن ونتركه على النار لمدة 30 دقيقة.

عندما تصبح ناضجة نضيف النعناع

سلاطة بابا غنوج

المقادير لـ (4 اشخاص) :

5 مكعبات باذنجان

2 طماطم

1 بصل

1ملعقة معدنوس

توابل (ملح-فلفل اسود)

– ليمون

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى نغسل الباذنجان ثم نقسمه الى نصفين ونقوم بشويه او وضعه في الفرن

نتركه يبرد ثم ننزع عنه القشرة

نقوم برحي الباذنجان مع اضافة الطماطم والبصل والمعدنوس

ثم نضيف خليط الليمون والملح

عند وضعه في الطبق يمكن ان نسكب فوقه القليل من زيت الزيتون

كردون بلو

المقادير ل (4 اشخاص) :

4 شرائح اسكالوب

4 شرائح جبن اصفر جبنة الشيدر او موزاريلا

100 غ جمبون

2 بيضات

توابل (فلفل اسود-ملح)

طريقة الاعداد :

في مرحلة اولى يجب التأكد من ان تكون الشرائح مسطحة اثر ذلك نقوم بتفويح الشرائح بالتوابل

نضع الشرائح في طبق ثم نضع فوقها الجبنة ثم الجمبون ثم نلف شريحة الاسكالوب ونمسكها من الطرفين باعواد الاسنان

ثم نمرر الاسكالوب في البيض والخبز المبشور

نقوم بقلي الاسكالوب الى ان يصبح لونه ذهبيا

روز أزعر

المقادير

1 كوب أرز مغسول

1/4 كوببازلاء

1 بصلة مقطعة مكعبات

1 جزرة مبشورة

1 ملعقة صغيرةكركم

2 ملعقة كبيرة زبدة

2 كوب ماء

طريقة الاعداد

في قدر على النار تذوب الزبدة، يوضع البصل، الجزر المبشور والبازلاء ويحركوا حتى يذبل البصل.

يضاف الأرز والكركم، يخلطوا جيداً ثم يسكب الماء ويتركوا على نار هادئة حتى ينضج الأرز.

-التحلية

الصمصة

المقادير ل (6 اشخاص) :

12 ورق ملسوقة

350 غ سكر للحشو

250 غ لوز

250 غ زبدة

100 غ جلجلان (سمسم)

4 ملاعق ماء ورد

بالنسبة للشحور

ملعقة صغيرة ليمون

200 غ سكر

نصف لتر ماء

طريقة الاعداد :

نحمر الجلجلان ونرحيه ثم نخلطه مع السكر

نفرم اللوز كذلك ونضيفه الى الجلجلان،

نضع اللوز المفروم في إناءٍ ونضيف إليه السكر ويخلط مع إضافة ماء الورد

ثم نذيب الزبدة وندهن بها أوراق الملسوقة.

تُمد كل رقائق البريك وتدهن بالزبدة ونضع ملعقة كبيرة من الحشو في الوسط.

ثم تطوى الجوانب وتلف الورقة لتصبح على شكل أسطوانة (أو إصبع) مغلقة بإحكام من كل الجهات

ثم نقوم بقليها في الزيت حتى تكتسب لوناً ذهبياً جميلاً.

نحضر القطر في إناء وذلك بإذابة السكر في الماء ثم نتركه على نارٍ هادئةٍ حتى يغلي ثم نضيف عصير الليمون وقطرات من العطرشية.

نضع مثلثات الصمصة في القطر بعد اخراجها من الزيت مباشرةً.