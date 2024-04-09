العدوان الصهيوني على غزة : انتشال جثامين 20 شهيدا في مدينة خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الاثنين أن الطواقم الطبية انتشلت حتى الآن جثامين 20 شهيدا من شوارع وأحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, بعد تراجع قوات الاحتلال الصهيوني من المحاور الرئيسية في المدينة,مما يكشف عن حجم الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات خلال اجتياحها للمدينة.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن كارثة صحية ضربت مدينة خان يونس في ظل عدم القدرة على انتشال العشرات من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة, لافتا النظر إلى صعوبة التعرف على هويات الشهداء بسبب تحلل جثامينهم نتيجة طولمدة استشهادهم, ورفض الاحتلال انتشال جثامينهم لدفنهم.

وأكد الهلال الأحمر وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة بسبب عدم توفر الامكانيات اللازمة من معدات وآلات.