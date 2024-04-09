هام/ هذا فحوى لقاء سعيد برئيس الحكومة..

جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله الاثنين رئيس الحكومة أحمد الحشاني موقفه المتعلق بضرورة التعويل على إمكانيتنا الوطنية في المقام الأول، فهذه هي الطريق التي نسير فيها بالرغم من الصعوبات التي نواجهها ولكن أمكن بفضل هذا الخيار تخطي العديد من التحديات وخير دليل على ذلك هو تحسن التوازنات المالية للدولة.

وأوضح رئيس الجمهورية أن السير قدما في هذا الاتجاه مع التعاون الند للند على الصعيد الخارجي سيتيح الاستجابة لمطالب الشعب التونسي في الحياة الكريمة وفي الحفاظ على سيادة دولتنا والاستقلال الكامل لقرارنا الوطني.

كما أكد رئيس الجمهورية على أن تكون كل مؤسسات الدولة في خدمة المواطن في أي مستوى كان، ومن يتحمل المسؤولية عليه أن يضاعف من جهوده ويكون قدوة في البذل والتعفف والعطاء فضلا عن واجب التحفظ والحياد. فبعقول أبناءها وسواعدهم تبنى الأوطان وتزدهر، وبالعزيمة الثابتة الصادقة على رفع شتى أنواع التحديات لن تكون هناك أبدا أماني جوفاء أو مستحيلات.