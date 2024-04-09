عاجل/من أجل وقف إطلاق النار في غزة: تركيا تتخذ اجراء هام ضد الكيان الصهيونى..

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2024/04/09 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

أعلنت وزارة التجارية التركية، اليوم، الثلاثاء تقييد تصدير بعض المنتجات إلى الكيان الصهيونى اعتبارا من اليوم.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها نشرته وكالة /الأناضول/ التركية، أن القيود على الصادرات إلى الكيان ستظل سارية حتى تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار بغزة، وتسمح بتقديم مساعدات كافية ومتواصلة للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن أنقرة ستتخذ إجراءات بعد رفض الكيان طلبها للمشاركة في عملية إسقاط المساعدات جوا، ويشمل قرار تقييد الصادرات إلى الكيان 54 منتجا، منها حديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك ومعدات ومنتجات البناء والآلات وغيرها.

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