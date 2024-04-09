خلال 24 ساعة: إحباط 85 عملية ‘حرقة’ وانتشال 13 جثة في صفاقس

الملفات المطروحة في إطار التوجهات العمومية.. محور جلسة عمل وزارية

عاجل/ النجم الساحلي يقبل استقالة جنيّح وفهمي

قلعة سنان: إحباط تهريب كمية من الأدوية

عاجل/نشرة خاصة: بداية من الليلة..تغيرات هامة في حالة الطقس..

2024/04/09 أهم الأخبار, المصدر, متفرقات

يتميز الوضع الجوي، الليلة و يوم الغد الأربعاء، بهبوب رياح شمالية بالشمال و الوسط وشرقية بالجنوب قوية، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كلم/س قرب السواحل و بالمرتفعات و بالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات و تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في إنخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى أقل من 500 متر.

ووفق نشرة خاصة للرصد الجوي ينتظر نزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بالجنوب الشرقي آخر النهار و أثناء الليل و تكون مؤقتا رعدية و محليا بكميات هامة يوم الخميس 11 أفريل 2024 مع إنخفاض ملحوظ في الحرارة بكافة المناطق.

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2024 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn