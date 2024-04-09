عاجل/نشرة خاصة: بداية من الليلة..تغيرات هامة في حالة الطقس..

يتميز الوضع الجوي، الليلة و يوم الغد الأربعاء، بهبوب رياح شمالية بالشمال و الوسط وشرقية بالجنوب قوية، حيث تتراوح سرعتها بين 50 و 70 كلم/س قرب السواحل و بالمرتفعات و بالجنوب حيث تتجاوز مؤقتا 90 كلم/س في شكل هبات و تكون مثيرة للرمال والأتربة مما يساهم في إنخفاض مدى الرؤية الأفقية محليا إلى أقل من 500 متر.

ووفق نشرة خاصة للرصد الجوي ينتظر نزول أمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال و الوسط و بالجنوب الشرقي آخر النهار و أثناء الليل و تكون مؤقتا رعدية و محليا بكميات هامة يوم الخميس 11 أفريل 2024 مع إنخفاض ملحوظ في الحرارة بكافة المناطق.