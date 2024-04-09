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عاجل/ استعدادا للتقلبات الجوية المنتظرة: وزارة الفلاحة توجه نداء هام للفلاحين..

2024/04/09 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الثلاثاء، الفلاحين بأخذ الاحتياطات الازمة لحماية مواشيهم وعدم تركها خارح الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية.

وعللت الوزارة هذه الدعوة في بلاغ صادر عنها، على خلفية التقلبات الجوية التي ينتظر أن يشهدها الطقس بداية من الليلة لتتواصل إلى غاية يوم الخميس والمتسمة بهبوب رياح قوية تتراوح سرعتها بين 50 و 90 كلم/س مرفوقة بنزول امطار متفرقة ورعدية مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وشدّدت الوزارة في السياق ذاته، على ضرورة جمع الفلاحين للالات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في اماكن آمنة بعيدة عن مجاري الأودية مع إعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب الرياح.

وحثّت في هذا الصدد، البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري على توخي الحذر وعدم المجازفة والإبحار.

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