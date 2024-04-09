وزارة الداخلية تصدر بلاغ هام..#خبر_عاجل

بمناسبة عطلة عيد الفطر المُبارك لسنة 2024، دعت وزارة الدّاخليّة مُستعملي الطريق إلى ضرورة اتّخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء السّياقة وذلك بعدم الافراط في السّرعة وملازمة اليمين أثناء السّير.

كما أوصت وزارة الداخلية في بلاغ صدر عنها اليوم الثلاثاء بـ :

– الانتباه الجيّد وتجنب السّياقة في حالات التعب والإرهاق.

– الإمتناع عن القيام بالمجاوزة الممنُوعة.

– تجنب استعمال الهاتف الجوّال أثناء السّياقة.

– ضرورة استعمال حزام الأمان داخل وخارج مواطن العمران.

– عدم نقل ركاب في وسيلة غير معدّة للغرض.

– وجُوب ترك مسافة الأمان أثناء السّير.

– عدم حمل أشياء أو أمتعة من شأنها أن تحجب الرّؤية على السائق.

– الإنتباه عند عبور الطريق من طرف المترجّلين.

– احترام علامات المرُور وإتباع إشارات ونصائح الأعوان.

وأشارت الوزارة إلى أنّه تمّ وضع كلّ الإمكانيّات البشريّة والمادية لإرشاد ومُساعدة مُستعملي الطريق، ويمكن عند الضرورة الإتصال بأرقام هواتف النجدة التالية:

197 الأمن الوطني ــ 193 الحرس الوطني ــ 198 الحماية المدنيّة أو إدارة شرطة المرور على الأرقام التالية: 71.342.787 ــ 71.343.201 أو المركز الوطني للإرشاد للحرس الوطني على الرقم: 71.960.448