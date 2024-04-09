أخيرا/ بشرى سارة للمعلمين..

أكد الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي، إقبال العزابي، اليوم الثلاثاء، أن اجراءات صرف رواتب شهر جويلية 2023 المحجوزة لحوالي 4 آلاف معلم انطلقت منذ أمس وسيتم صرف الرواتب تزامنا مع أجور شهر أفريل 2024.

وأضاف، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن جلسة مرتقبة في الاسبوع المقبل بين الطرف النقابي ووزارة التربية للنظر والتفاوض حول جملة من مطالب الجامعة والتي تتمثل في المطالبة بعودة المديرين المعفيين والنظر في العودة النظامية للمعلمين، معبّرا عن أمله في الخروج بحلول ترضي الطرفين.

يذكر أن وزارة التربية كانت قد أعلنت، في شهر جويلية 2023، عن إعفاء 350 مدير مدرسة ابتدائية وحجز راتب شهر (شهر جويلية) لـ17 ألف معلّم بعد التّمسك بحجب الأعداد.

وجاء هذا القرار، حسب وزارة التربية، بعد عمليات فرز متواصلة ومحينة خاصة بالمديرين والمعلمين الذين واصلوا حجب الأعداد.

وقد خاض المعلمون خلال السنة المدرسية 2022-2023 تحركا احتجاجيا يتمثل في حجب الاعداد للمطالبة بمطالب مهنية خاض خلالها الطرف النقابي والوزاري سلسلة من جلسات التفاوض باءت بالفشل.