عاجل/ تصريح مدوي لاسماعيل هنية بعد استشهاد 3 من ابنائه وبعض أحفاده: “هذه الدماء تزيننا وهي هدية متواضعة على طريق تحرير الأقصى..”

أكد رئيس حركة حماس إسماعيل هنية أن أبنائه واحفاده نالوا شرف الشهادة في هذا اليوم العظيم يوم عيد الفطر قائلا” دماء أبنائي ليست أغلى من دماء أبناء الشعب الفلسطيني ..ابنائي استشهدوا على طريق تحرير القدس كل ابناء شعبنا وكل عائلات غزة دفعوا ثمنا باهظا من دماء ابنائهم وانا واحد منهم”

وتابع هنية في تصريح لقناة الميادين” ابنائي ظلوا بدورهم في قطاع غزة مع ابناء الشعب “.

وقال هنية “الاحتلال يعتقد انه باستهداف ابناء القادة سيكسر عزيمة شعبنا ولكن هيهات نقول للاحتلال ان هذه الدماء تزيننا ولن تزيدنا الا ثباتا وعزيمة على مبادئنا وتمسكنا بأرضنا دمائهم هي تضحيات وهي هدية متواضعة على طريق تحرير الاقصى “.