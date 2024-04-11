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اليوم الخميس: البنوك و50 مكتب بريد يفتحون شبابيكهم للعموم

2024/04/11 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

تفتح اليوم الخميس 11 أفريل 2024, شبابيك 50 مكتب بريد موزعة على مختلف جهات الجمهورية، لتأمين حصة عمل من الساعة التاسعة صباحا 09:00 إلى منتصف النهار و 15 دقيقة (12س15د)، وذلك تزامنا مع عطلة عيد الشهداء وعيد الفطر.

ويمكن للمواطنين الإطلاع على قائمة مكاتب البريد التي ستؤمن حصة عمل اليوم من خلال زيارة موقع البريد التونسي www.poste.tn

من جهة أخرى تفتح البنوك اليوم الخميس شبابيكها للعموم من الساعة التّاسعة صباحا إلى منتصف الّنهار لغرض إنجاز العمليات المتعلقة بالصرف اليدوي دون سواها.

كما سيفتح البنك المركزي التونسي اليوم شبابيكه بمقره الرئيسي وبكافة الفروع خلال نفس التوقيت لغرض إنجاز العمليات المتعلقة بالدّفوعات.

ودعا البنك المركزي التونسي في بلاغ سابق البنوك والدّيوان الوطني للبريد، إلى اتّخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين استمرارّية عملّيات الّسحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدّية وعملّيات الدفع الإلكتروني خلال هذه العطلة، وذلك بالعمل على تأمين التزويد المستمر للمو ّزعات الآلية بالأوراق النقدّية والسهر على حسن جاهزية المنصات التقنية المؤمنة لخدمات الدفع الألكتروني ، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة أي عطب أو انقطاع للخدمات في أسرع وقت.

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